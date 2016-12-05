Meizu Pro 6 Plus, lo smartphone grande dal prezzo piccolo

Partirà da un prezzo di 410 euro il Meizu Pro 6 Plus, lo smartphone grande in tutti i sensi: nelle dimensioni, nel design, nella tecnologia e anche negli extra. Meizu ha finalmente svelato il suo Pro 6 Plus e ciò che vediamo supera qualsiasi aspettativa. Dal punto di vista estetico, non ci sono grosse novità rispetto alle precedenti versioni, ma all’interno i componenti sono quanto di meglio possa offrire oggi la piazza. Il display, realizzato da Samsung, è un pannello SuperAMOLED da 5,7 pollici di diagonale con risoluzione QHD e tecnologia 3D Touch. Il comparto multimediale consta di una fotocamera posteriore da 12 MegaPixel con stabilizzazione ottica delle immagini e nuovo sensore Sony IMX386, e di un’anteriore da 5 MegaPixel. Dentro è nascosto il processore Exynos 8890, anche questo sviluppato da Samsung, supportato da una memoria di 4GB. La RAM è 64 o 128 GB per lo stoccaggio. Meizu ha corredato il suo Pro 6 Plus di una serie di extra molto apprezzabili. C’è un doppio slot SIM, il supporto per le schede microSD, un mettitore di infrarossi per controllare a distanza elettrodomestici e TV, una serie di chip per l’audio ad alta definizione, il lettore di impronte artificiali, NFC e il sensore per il battito cardiaco. La connettività LTE è completa. Meizu Pro 6 Plus in Cina sarà disponibile già dall’8 dicembre. Quando arriverà in Italia? Ancora non c’è una data precisa ma di sicuro molto presto. OFFERTE MEIZU SOLO PER TE QUI':Meizu M570H/32GB/SB Pro6 Smartphone da 32GB, Nero/Argento [Italia]