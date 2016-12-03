Home Social Network Facebook Messenger, con Instant Games torna il mitico Pac-Man

di Redazione 03/12/2016

All’interno del suo Messenger Facebook ha lanciato "Instant Games", la piattaforma che permetterà agli utenti sfidarsi con tanti giochi classici del passato, incluso il mitico Pac-Man. Chi non ricorda il mitico gioco Pac-Man? Il videogioco ideato da Tohru Iwatani conquistò subito non solo quanti erano ancora ragazzi negli anni ’80. Negli anni sono state pubblicate diverse versioni per tutte le console e per tutti i PC e a oggi rimane sempre l’arcade per eccellenza, un classico dei videogiochi. Ora Facebook annuncia il lancio della piattaforma “Instant Games” per permettere ai suoi utenti di divertirsi con tanti mini giochi che hanno la storia dei videogames. In chat, oltre a chiacchierare, dunque, ci si potrà anche sfidare. Instant Games, che sarà disponibile in 30 Paesi, per funzionare ha bisogno dell’aggiornamento, sia per iOS sia per Android, dell’app Messenger. Dopo l’aggiornamento, quando si apre la chat apparirà anche la nuova icona a forma di controller che si troverà subito sotto l’area in cui si digita il messaggio. Basta scegliere il gioco per iniziare la partita. Finito il turno del primo giocatore, il suo punteggio sarà condiviso con il suo avversario che a questo punto potrà iniziare il suo turno. Ovviamente l’utente potrà anche decidere di giocare da solo. I mini giochi sono tutti sviluppati in HTML5 e sono cross-platform per funzionare sia sul PC che sui dispositivi mobile.

