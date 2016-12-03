Home Ultime dal web Honey, il mini-video che manda in crash iPhone e iPad

Honey, il mini-video che manda in crash iPhone e iPad

di Redazione 03/12/2016

Dura 5 secondi e manda in crash iPhone, iPad e tutti i dispositivi iOS: attenti al mini-video “Honey”. “Honey”, ossia dolcezza, è questa la scritta che compare nel video di una semplicità disarmante che blocca ogni dispositivo Apple. Nel video è ritratto un ragazzo che indossa una t-shirt nera. Il ragazzo si trova ai bordi di un letto e balla a tempo di musica. Improvvisamente al centro del video appare la scritta “Honey” e dopo una manciata di secondi il dispositivo non risponde più ai comandi dell’utente. Il video è subdolo proprio perché non ha nulla di inquietante, ma forse proprio per questo è diventato virale ed ha mietuto diverse vittime. Da giorni se ne parla in rete. Molti hanno anche sospettato che il video fosse una “bufala” virale. Ma non è così, tanto ne accerta la veridicità anche Paolo Attivissimo, noto per la sua capacità di smascherare qualsiasi bufala che circola in Rete. Nel frattempo l’autorevole sito EverythingApplePro pubblica i test che ha eseguito con il mini-video in questione. Da questi si evince che, dopo la visualizzazione del video, il device inizia a rallentare vistosamente, sia nel rispondere ai comandi touch che nella gestione delle applicazioni, in un tempo che va dai 10 a massimo 30 secondi. Dopo qualche minuto il dispositivo si blocca del tutto.

