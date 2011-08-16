Loading...

Masterizzare cd da terminale

16/08/2011

Con Linux Ubuntu abbiamo la possibilità di masterizzare cd direttamente dal terminale, per farlo dobbiamo installare due programmini, per farlo diamo dal terminale: sudo apt-get install lame ripit Una volta fatto inseriamo il cd e digitiamo: ripit -c 0 --outputdir $1 --nosubmission Ora basterà seguire le istruzioni a video.
