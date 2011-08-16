Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Differenze iPad e iPad 2

Redazione Avatar

di Redazione

16/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Questo è un articolo per mostrare le differenze tra l'iPad e il nuovo iPad 2.
  1. Peso L'iPad pesa 680gr mentre il 2 pesa ben 100gr in meno, 580gr.
  2. Dimensioni L'iPad 2 è più sottile del 33%.
  3. Velocità Il vecchio iPad monta un processore A4 mentre l'iPad 2 ha un A5, molto più veloce e compatto. La durata della batteria comunque rimane invariata. Monta inoltre un sistema iOS4 più veloce del vecchio iPad.
  4. Connessioni L'iPad 2 può essere collegato alla tv con il cavo Hdmi, ha la connessione Wi-Fi e quella 3G. Dispone anche di retroilluminazione led.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Quanto è veloce il tuo telefono?

Articolo Successivo

Masterizzare cd da terminale

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

16/09/2022

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

05/08/2022

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

28/07/2022