Differenze iPad e iPad 2
di Redazione
16/08/2011
Questo è un articolo per mostrare le differenze tra l'iPad e il nuovo iPad 2.
- Peso L'iPad pesa 680gr mentre il 2 pesa ben 100gr in meno, 580gr.
- Dimensioni L'iPad 2 è più sottile del 33%.
- Velocità Il vecchio iPad monta un processore A4 mentre l'iPad 2 ha un A5, molto più veloce e compatto. La durata della batteria comunque rimane invariata. Monta inoltre un sistema iOS4 più veloce del vecchio iPad.
- Connessioni L'iPad 2 può essere collegato alla tv con il cavo Hdmi, ha la connessione Wi-Fi e quella 3G. Dispone anche di retroilluminazione led.
