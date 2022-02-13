Loading...

Lost Ark, il lancio è stato posticipato, ecco quando

13/02/2022

Il lancio di The Lost Ark è stato posticipato.

Il gioco doveva essere lanciato alle 9:00 PST, ma poco prima che i server diventassero attivi, è stato fatto un annuncio ufficiale in cui si affermava che a causa di "problemi di distribuzione", il lancio è stato ritardato.

Non c'è una stima di quanto tempo ci vorrà, ma scrivono "si spera che questo si risolva entro poche ore".

La domanda per The Lost Ark è stata forte questa settimana, non è chiaro a cosa si riferiscano i problemi di implementazione, ma il gioco è ancora scaricabile su Steam.

Il team di Amazon sta lavorando duramente per far funzionare tutto senza intoppi, assicurano: "Vogliamo che il tuo tempo in Arkesia sia una bella esperienza e stiamo lavorando duramente per rendere disponibile Lost Ark il prima possibile".

Con ogni nuovo lancio, la maggior parte dei fan di MMORPG sa già che tutto può (e spesso andrà) storto per un po' finché le cose non saranno risolte.

Nel caso di The Lost Ark, il fatto che l'annuncio del ritardo sia stato fatto relativamente vicino all'ora di lancio è spiacevole, ma si spera che l'esperienza sarà migliore quando le cose torneranno alla normalità.

Il lancio del gioco è stato finora un successo per la maggior parte delle reazioni e con un'enorme versione free-to-play, nuovi server, code e già alcuni tentativi di attirare i giocatori in server con popolazione inferiore e nuovi server, l'attesa rimane anche se tutti deve iniziare un po' più tardi del previsto.

