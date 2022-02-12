4 metodi per sbarazzarti dalla dipendenza da smartphone

Sono diventati indispensabile nella vita quotidiana, poiché si sono trasformati come una scatola che contiene il necessario per vivere, per lo studio e per il lavoro.

Molte persone trascorrono la maggior parte della giornata con lo smartphone, creando così una vera e propria dipendenza.

Secondo Gadgets To Use, la dipendenza da smartphone rappresenta un grande pericolo per la nostra salute mentale, oltre a far perdere molto tempo e distrarsi in un modo che ti farà perdere le attività quotidiane che potresti esercitare.

Ecco 4 metodi per evitare la dipendenza da smartphone

I telefoni Android contengono una funzione per monitorare l' utilizzo delle applicazioni sul telefono e le tue attività e abitudini, utilizzando una funzione chiamata Benessere digitale, mentre per i telefoni iPhone esiste una funzione simile chiamata Tempo di utilizzo che ti offre una panoramica dettagliata delle tue abitudini digitali, tra cui una serie di Quante volte vengono utilizzate le diverse app, la frequenza delle notifiche e puoi anche vedere il tempo medio settimanale di utilizzo del telefono.

Puoi limitare l'accesso ai social network. Esistono diverse applicazioni che ti dicono quanto usi e il tempo che dedichi quotidianamente all'applicazione e ti consigliano di ridurlo, inclusa l'applicazione Instagram, su cui puoi vedere la tua attività giornaliera media.

Prova a disattivare le notifiche. Le notifiche sono una delle cose che distraggono di più e la maggior parte dei "dipendenti" da smartphone apre frequentemente le notifiche, bisogna fare in modo da poter disattivare il telefono in modalità notifiche o attivare la modalità Non disturbare.