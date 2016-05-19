Home News Le novità di Google I/O 2016

di Redazione 19/05/2016

Il Google I/O 2016, la conferenza di Mountain View dedicata agli sviluppatori, ha presentato le sue innovazioni che vanno oltre i dispositivi, questo è l’anno dell’intelligenza artificiale e delle chat. BigG segue i colossi rivali come Apple e Facebook e tira fuori dal cilindro numerose e interessanti novità. Primo tra tutti l'Assistente di Google il quale, si legge dal blog ufficiale "conversa con voi: è un dialogo a due voci tra voi e Google, capisce il mondo che vi circonda e vi aiuta a fare ciò che vi serve. Semplifica l’acquisto dei biglietti per il cinema mentre siete per strada, trova il ristorante ideale per uno spuntino al volo con la vostra famiglia prima che inizi lo spettacolo e vi aiuta nella navigazione fino al cinema. E’ un Google tutto per voi. L’assistente funziona senza interruzioni su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi contesto, così puoi interpellare Google ovunque ti trovi e in qualunque momento. Tutto ciò è possibile grazie agli investimenti fatti da Google in questi anni per comprendere in profondità le domande fatte dagli utenti. Oggi abbiamo mostrato l'anteprima di due prodotti in cui potrete apprezzare tutte le funzionalità dell'assistente Google". In seguito si passa a Google Home, ovvero "un dispositivo ad attivazione vocale che porta l’assistente Google in ogni stanza della vostra casa. Vi permette di ascoltare musica, gestire gli impegni quotidiani e ottenere risposte da Google - il tutto semplicemente parlando in modo naturale. Con un semplice comando vocale potrete chiedere a Google Home di riprodurre una canzone, impostare un timer per il forno, controllare lo stato del vostro volo o spegnere le luci di casa. E’ stato progettato per essere adatto ad un ambiente domestico e sarà disponibile in diversi colori e materiali. Google Home sarà disponibile per la fine di quest’anno". Per proseguire con la sfida a WhatsApp, con le applicazioni "Allo" e "Duo", i dettagli di queste app sono spiegati sul blog: "Allo è una nuova app di messaggistica in cui è incluso l’assistente Google, in modo che possiate utilizzarlo nelle vostre chat, sia private sia di gruppo. Dato che l’assistente capisce ciò che dite, potete anche chiedergli informazioni come gli impegni in agenda o le foto del vostro ultimo viaggio. Se ad esempio state organizzando una cena tra amici, potrete chiedere all’assistente di suggerirvi un ristorante nelle vicinanze, sempre restando all’interno della conversazione. Allo include infatti la funzione Smart Reply, che suggerisce risposte ai messaggi che ricevete in base al contesto e lo fa in modo divertente grazie a emoji, sticker e alla possibilità di essere creativi con le foto. C’è anche una modalità Incognito, in cui le chat sono protette da crittografia end-to-end, mostrano notifiche discrete e i messaggi hanno una scadenza temporale". "Insieme ad Allo, presentiamo oggi Duo, un’app per videochiamate tra due persone. Con Duo, il nostro obiettivo è rendere le videochiamate più veloci e stabili anche quando la connessione è lenta. Abbiamo inoltre creato una funzione chiamata Knock Knock, che mostra una anteprima video della persona che vi sta chiamando, prima che rispondiate. Ma la cosa migliore è che tanto Allo quanto Duo si basano sul vostro numero di telefono, così potete comunicare con chiunque, indipendentemente dal fatto che si utilizzi Android o iOS. Entrambe le app saranno disponibili da quest'estate, qui potete trovare maggiori informazioni", prosegue il post. Infine, BigG ha presentato Android N, Wear, VR e Instant App: "Oggi abbiamo condiviso alcuni dettagli sulle prossime novità di Android N, tra cui prestazioni migliori per grafica ed effetti, un minor consumo di energia e di spazio di archiviazione, download in background degli aggiornamenti di sistema, notifiche rinnovate per poterle gestire ancor più velocemente e ben 72 nuove emoji. [...] Insieme ai produttori Android stiamo lavorando a una nuova generazione di smartphone, condividiamo con loro il design di un visore e di un controller per la Realtà Virtuale che siano davvero immersivi, comodi e intuitivi. Anche le vostre app e i vostri giochi preferiti saranno disponibili su Daydream. [...] Abbiamo inoltre mostrato un’anteprima di Android Wear 2.0, nel quale abbiamo migliorato la user experience e aggiunto il supporto alle app stand alone, ossia che possono funzionare sull’orologio anche quando lo smartphone è spento. Infine, presentiamo Android Instant Apps - che vi permette di avviare app Android instantaneamente, senza bisogno di alcuna installarle".

