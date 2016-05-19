Se la chiavetta USB non viene formattata dal pc
di Redazione
19/05/2016
Sappiamo bene che i sistemi di storage utilizzabili attraverso il nostro personal computer o notebook, sono principalmente due: i dischi rigidi e i sistemi di memorizzazione usb. Senza voler entrare nello specifico, possiamo però analizzare le periferiche di memorizzazione usb quelle che più comunemente chiamiamo "chiavette", si trovano di diversi tagli di storage. Attualmente le chiavette usb sono molto più evolute rispetto alle precedenti versioni e la quantità di memoria disponibile è nettamente superiore, spesso però capita di incappare in alcuni errori come quello dell'impossibilità di formattare o di rilevare la stessa chiavetta. Un tool veramente interessante è il programma: Partition Wizard, un'interfaccia molto semplice ci permette, all'avvio del software, di rilevare periferiche di memoria laddove il sistema operativo non è riuscito. Attraverso il programma Partition Wizard, che possiamo trovare a questo indirizzo, abbiamo modo di rilevare la nostra chiavetta usb o il nostro hard disk, impostare il tipo di formattazione (fat32, ntfs, ecc.) e procedere con la stessa. Dopo aver inserito l'operazione da effettuare andremo sul tasto "apply" per applicare le modifiche richiesta sulla nostra periferica di memoria e attenderemo il completamente dell'operazione.
