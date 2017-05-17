Le app migliori da usare in viaggio
di Redazione
17/05/2017
Sia che si tratti di un viaggio in aereo, in treno o in autobus, abbiamo tutti sperimentato la noia del viaggio apparentemente senza fine. Un viaggio può renderci euforici ma anche eccessivamente stanchi soprattutto quando il desiderio di tenersi occupati è veramente importante e l’unico mezzo che si ha disposizione per farlo a volte è il proprio cellulare. Ovviamente ci sono molte applicazioni ideate con questo scopo e a seguire una selezione delle più divertenti e popolari, ideali per affrontare qualsiasi itinerario noioso.
Fashion EmpireGratis Fin dai primi giorni di internet quando Paperdoll Heaven è stato il punto di partenza per gli aspiranti stilisti, i giochi di moda sono sempre stati popolari. Oggi è Kim Kardashian a dettare legge in fatto di moda, il suo gioco per smartphone è diventato uno dei più scaricati. Non tutti amano Kim Kardashian ma non per questo devono rinunciare ad installare sullo smartphone un app di tendenza . Fashion Empire è un gioco che vanta un’enorme collezione di abiti, trucchi e acconciature con cui personalizzare il modello o la modella. Una delle particolarità di questo gioco è che si può partecipare a una comunità di moda online creando il proprio negozio, decorandolo a piacimento e scegliendo gli articoli da vendere. Tutto sommato, questo è un gioco per Android abbastanza facile da usare per i fashionistas di qualsiasi età. L’obiettivo principale è quello di costruire il proprio marchio di moda e far si che il proprio avatar diventi un’icona fashion in tutta la comunità.
Papa’s Cupcakeria2.16 euro Se siete appassionati di cucina e vi piacciono i giochi basati sulla simulazione di ristoranti, avrete sicuramente già sentito parlare della serie “Papa's”. Anche se in origine si tratta di un gioco on-line, la versione app del Papa's Cupcakeria, sebbene siano tutte ben fatte e popolari, è perfetta per ingannare il tempo senza mettere da parte divertimento e creatività. La sfida principale del gioco è quella si sapere gestire il tempo e allo stesso tempo preparare tutti i prodotti con estrema precisione ed accuratezza, il tutto per realizzare un negozio che sia in grado di dare il massimo comfort al cliente. Livello dopo livello i compiti diventano un po’ più complessi e veloci, il che significa che non c’è alcun rischio di annoiarsi. Tra gli effetti collaterali del gioco, un’improvvisa voglia di cupcake.
Appeak PokerGratis Poiché il poker è un gioco prettamente basato sulle strategie mentali e sui calcoli, è sicuramente l’ideale per rilassarsi durante i lunghi viaggi. A differenza della classica versione poker per iphone o altre applicazioni popolari, Appeak rende il classico gioco di carte molto facile ed accessibile, non è necessario giocare con soldi reali la e navigazione è molto semplice e veloce. Ogni giorno ci sono 7.000 chip virtuali depositate nel conto da usare con parsimonia e saggezza. Appeak Poker è anche popolare perché permette di giocare con persone provenienti da tutto il mondo, un mix sempre diverso di giocatori in ogni tavolo virtuale che creano situazioni di gioco sempre interessanti.
PetWorld: My Animal ShelterGratis Questa app consente a tutti gli amanti degli animali di creare un vero e proprio santuario virtuale dove accudire specie di tutti i tipi: pappagalli, serpenti, gatti e cavalli. I compiti per prendersi di cura di queste creature sono molto diversi e variano a secondo del tipo di animale, essi comprendono la pulizia, la cura e la presa in custodia degli animali che devono stare al sicuro dentro il santuario. È necessario inoltre preparare loro il cibo giusto, prendersi cura del loro aspetto fisico e improvvisarsi veterinario qualora la situazione lo dovesse richiedere. Tra tutti i giochi di simulazione con gli animali e questa versione disponibile su Android è senza dubbio una delle più versatili e realistiche.
Doodle BowlingGratis Non sappiamo chi abbia trovato l'idea di mescolare la grafica Doodle con il divertimento del bowling, ma è certamente una combinazione vincente. Bowling Doodle è un gioco semplice che permette di esercitarsi in un certo numero di piste visivamente divertenti. C'è il classico cartone animato, o “doodle”, con la corsia per giocare a bowling oppure si può scegliere un tema diverso. Halloween o Natale con caramelle e grafiche che simulano caverne o la neve e le renne in cui livello dopo livello si diventa dei veri e propri professionisti virtuali.
Flow FreeGratis Probabilmente il gioco più rilassante in questa lista. Flow Free è quasi terapeutico per i suoi effetti sonori calmanti e i puzzle senza stress che offre. Lo scopo è quello di creare "flussi" collegando i colori corrispondenti ai tubi. Suona facile ma in realtà ci sono delle regole ben precise, i tubi non possono sovrapporsi, il che significa che le combinazioni si riducono ma il livello di abilità e la strategia aumentano. Con oltre 2000 puzzle Flow Free è un gioco incredibilmente semplice e coinvolgente per Android.
Articolo Precedente
WhatsApp 122 milioni di multa presi da Facebook
Articolo Successivo
Social network, sono la valvola di sfogo?
Redazione