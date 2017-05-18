Home Ultime dal web WhatsApp 122 milioni di multa presi da Facebook

di Redazione 18/05/2017

La Commissione europea ha multato Facebook per un totale di 122 milioni di dollari per informazioni fuorvianti sulla sua acquisizione di WhatsApp nel 2014. L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi con un comunicato stampa in cui la Commissione ha dichiarato che la società social media aveva fornito "informazioni inesatte o fuorvianti" senza specificare che sarebbe stato in grado di collegare i profili degli utenti di WhatsApp con Facebook. Tuttavia, WhatsApp ha annunciato nel 2016 che avrebbe iniziato la condivisione di alcuni dati degli utenti, compresi i numeri di telefono, con il social Facebook, contraddicendo l'affermazione precedente. Nel comunicato stampa, la Commissione ha dichiarato che Facebook sapeva che la condivisione dei dati era tecnicamente fattibile già nel 2014 quando ha comprato WhatsApp per 22 miliardi di dollari, ma che aveva indicato diversamente quando gli venne chiesto dalle autorità di regolamentazione, le informazioni sulla fusione. Nella nota della Commissione si legge: "Quando Facebook ha comunicato l'acquisizione di WhatsApp nel 2014, ha informato la Commissione che sarebbe stata in grado di stabilire la corrispondenza automatica ed affidabile tra account e utenti WhatsApp e Facebook. Tuttavia, nel mese di agosto 2016, WhatsApp ha annunciato aggiornamenti dei propri termini di servizio e norme sulla privacy, compresa la possibilità di collegare numeri di telefono con i profili utenti di Facebook da parte degli utenti WhatsApp. La Commissione ha rilevato che, contrariamente alle dichiarazioni di Facebook nel processo di revisione 2014 per la fusione, la possibilità tecnica di condivisione delle identità in modo automatico tra utenti Facebook e WhatsApp esistevano già nel 2014, e che il personale di Facebook erano a conoscenza di questa possibilità". La sentenza della Commissione non avrà alcun impatto sulla sua decisione dell’acquisizione e resta separata dalle indagini di protezione dei dati che sono attualmente in corso, come la stessa CE ha spiegato nel comunicato stampa. Le indagini distinte riguardano la raccolta dei dati storici di utenti WhatsApp in Germania, Regno Unito e Italia. Il commissario Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "La decisione di oggi invia un segnale chiaro alle aziende che devono rispettare tutti gli aspetti della normativa UE, tra cui l'obbligo di fornire informazioni corrette. E impone un'ammenda proporzionata e dissuasiva per Facebook. La Commissione deve essere in grado di prendere decisioni su fusioni 'effetti sulla concorrenza in piena conoscenza dei fatti precisi ". Facebook ha risposto alla decisione in un comunicato pubblicato sul suo sito nella giornata di Giovedi. La società ha detto di aver "agito in buona fede" durante le sue comunicazioni con la CE, e ha affermato di aver cercato di fornire "informazioni accurate in ogni modo". "Gli errori che abbiamo fatto nelle nostre dichiarazioni del 2014 non erano intenzionali e la Commissione ha confermato che non hanno impatto sul risultato del riesame di fusione" si legge nella dichiarazione.

