Nokia 9, doppia fotocamera e processore Snapdragon 835

di Redazione 22/05/2017

Nokia 9 sarà presto disponibile, in vista del lancio ufficiale, il nuovo dispositivo è già al centro di numerose "fughe di notizie" e voci che praticamente confermano le caratteristiche e la progettazione nel dettaglio del dispositivo. La scorsa settimana, un video promozionale del prossimo smartphone Nokia Android era online, e ora sono trapelate immagini del prototipo del Nokia 9. Anche se tale immagine trapelata non fornisce in realtà informazioni particolari sul telefono cellulare Nokia. Il Nokia 9 mostra un dispositivo con una porta USB posta nella parte inferiore del dispositivo con carica di tipo C, ed un jack cuffie da 3,5 mm, una delle due immagini rivela che Nokia 9 dovrebbe essere equipaggiato con l'ultimo aggiornamento del sistema operativo Android 7.1.1, inoltre, l'altra immagine trapelata mostra la presenza dell'antenna visibile sul Nokia 9. Come accennato in precedenza, il Nokia 9 nelle immagini non è chiaramente visibile, questo perché il dispositivo è coperto con un involucro di colore blu, dunque non viene rivelato molto sul dispositivo. Tuttavia, sulla base di ciò che è visibile, Nokia 9 mostrerebbe un display tra i 5,3-5,5 pollici, inoltre, i pulsanti del volume e accensione sono visibili sul bordo destro del dispositivo. Tornando invece al video promozionale che è trapelato la scorsa settimana, Nokia 9 dovrebbe essere equipaggiato con doppia fotocamera posteriore, da indiscrezioni dovrebbero essere da 13 megapixel, e sarà anche accoppiato con un supporto dual-LED flash. Nessun dettaglio circa la fotocamera anteriore al momento. In termini di specifiche tecniche, il prossimo Nokia 9 dovrebbe essere equipaggiato con processore Snapdragon 835 e 4GB di RAM. Mentre un'altra fuga di notizie suggerisce che Nokia 9 potrebbe essere disponibile in due varianti, una con 4GB Ram come detto, mentre ci sarà una versione di fascia alta con 6GB RAM. Per quanto riguarda la memoria storage, il Nokia 9 offrirà 64GB di memoria interna. Inoltre, lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato anche di scanner di impronte digitali che potrebbe sostituire, nel posizionamento, il pulsante Home nella parte anteriore. Nessun dettaglio circa la batteria Nokia 9 è disponibile ancora, una cosa però potrebbe essere confermata ovvero la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0, Oltre a Nokia 9, si starebbe lavorando anche su altri due telefoni Android tra i quali Nokia 8 7. Inoltre, all'inizio di questo mese, India Today Tech ha anche confermato che il produttore di smartphone starebbe lavorando al lancio di Nokia 3, 6 e Nokia Nokia 5 nel mese di giugno.

