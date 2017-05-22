Home Smartphone e Tablet iPhone 8 display OLED True Tone, fotocamera 3D e scanner Iris

di Redazione 22/05/2017

Siamo ormai a meno di 6 mesi di distanza dalla grande attesa per il nuovo dispositivo Apple, quello che potrebbe essere il miglior iPhone di sempre. L'iPhone 8 è chiaramente lo smartphone più atteso dell'anno. Rumors, voci, probabili mock-up stanno girando in tutta la rete e nuove indiscrezioni spuntano ogni due giorni. Dieci anni dopo che Steve Jobs era salito sul palco per introdurre l'iPhone originale, Apple prosegue il suo lavoro e se possibile lo innalza ai massimi livelli con l'iPhone 8. Al fine di commemorare il decimo anniversario di iPhone, l'azienda sembra non stia lasciando nulla di intentato puntando a cambiamenti radicali per quanto riguarda design e il display dello smartphone con l'introduzione di nuove funzionalità AR. Come ormai sappiamo Apple dovrebbe introdurre aggiornamenti per l'iPhone 7 e 7 Plus con i nuovi modelli iPhone 7S e 7s Plus, che sono impostati per mantenere lo stesso design dell'iPhone 7. Anche se non ci sarà una drastica modifica, l'iPhone 8, ed i 7s e 7s Plus, saranno naturalmente aggiornati, nuove fotocamere e il nuovo display OLED. Ecco tutto quello che c'è da sapere su l'iPhone 8 il più grande aggiornamento per l'iPhone di sempre: Revisione del design del nuovo iPhone 8 Apple segue un ciclo di aggiornamenti periodici con l'iPhone, con l'iPhone 7 non ha cambiato il design nonostante l'introduzione di un nuovo modello numerato per la prima volta nella storia di iPhone. La ragione sarebbe legata proprio alla possibilità di introdurre un nuovo design radicalmente modificato, con il nuovo modello per il decimo anniversario nel 2017. In un design che ricorda vagamente il modello originale di iPhone, l'iPhone 8 è quipaggiato con pannelli in vetro curvo 2.5D sulla parte anteriore e posteriore tra un Midframe in acciaio inox lucido. L'iPhone del decimo anniversario dovrebbe contemplare un nuovo display OLED TrueTone con uno schermo ed un rapporto-scocca anche migliore di quello del Samsung Galaxy S8. Nella parte posteriore, la configurazione a doppia fotocamera è destinata a cambiare orientamento, da orizzontale a verticale. Configurazione della fotocamera dual migliorata La configurazione della doppia fotocamera su nuovo iPhone 8 è prevista con nuove funzionalità di zoom ottico 2X, l'iPhone 7 Plus arriverà anche con nuove funzionalità per la realtà aumentata. Apple sta inoltre lavorando per aumentare la qualità del teleobiettivo, che era un pò inferiore rispetto al grandangolare su iPhone 7 Plus. Alcune voci non confermate confermano che l'iPhone 8 avrà doppia fotocamera con AR e maggiore profondità di campo. Secondo alcuni rapporti, Apple sarebbe pronta ad inserire i sensori di rilevamento '3D' nei moduli della fotocamera dell'iPhone 8. Qualche tempo fa, l'Economic Daily ha riferito che l'iPhone 8 sarà disponibile con doppia fotocamera a doppia lente Innotek di LG sul retro. Questo potrebbe essere il motivo per cui Apple ha acquisito una piccola startup israeliana chiamata LinX pochi mesi fa, che si specializza sostanzialmente in immagini 3D. Display OLED True Tone L'iPhone 8 dovrebbe contemplare un nuovo display OLED TrueTone con uno schermo di rapporto/corpo smartphone anche migliore di quello del G6, Galaxy S8 e LG. Grazie ai bordi ridotti al minimo, l'iPhone 8 sarà disponibile con uno schermo di dimensioni simili, o anche più grande di iPhone 7 Plus in un corpo delle dimensioni di iPhone 7 regolare. I rapporti indicano nei confronti di tutti e tre i modelli (7s, 7s Plus e l'iPhone 8) un display TrueTone, una tecnologia per la prima volta vista nel 9,7 pollici iPad Pro lo scorso anno. Il display true tone cambia la temperatura di tonalità e colore a seconda del clima. Si regola la luminosità, il colore e il bilanciamento del bianco in modo da ridurre l'affaticamento degli occhi. Scanner Iris Touch 3D Aggiornato Molto simile al Samsung Galaxy S8, l'iPhone 8 dovrebbe essere equipaggiato con uno scanner Iris che permetterà al telefono di essere sbloccato con l'occhio dell'utente, inoltre, Apple dovrebbe introdurre un nuovo modulo touch 3D nell'iPhone 8 che sarà prodotto con l'aggiunta di una laminazione di grafite, al fine di evitare malfunzionamenti al dispositivo dovuti al surriscaldamento. Ricarica senza fili Dopo anni di richiesta da parte degli utenti di una ricarica wireless, Apple ha deciso a quanto pare di introdurre una versione con ricarica senza fili per il nuovo iPhone 8. Alcuni rapporti affermano che Apple introdurrà un reale sistema di ricarica wireless, a differenza dello standard wireless Qi che utilizza Samsung e che prevede il posizionamento del dispositivo su uno specifico pad di ricarica Qi, la versione di Apple permette al dispositivo di essere ricaricato veramente in modalità wireless , fino ad una distanza di 15 piedi. Tra tutti le voci riguardanti il nuovo iPhone 8, questa però sembra essere una di quelle ancora in embrione visto che tale tecnologia è in fase nascente e molto probabilmente ci vorranno ancora un paio di anni 2 per un'applicazione commerciale. In aggiunta a quanto sopra, l'iPhone 8 è impostato naturalmente per impermeabilizzazione IP68, una nuova e aaggiornata Apple A11 SoC, iOS 11 e un connettore intelligente per la ricarica wireless e altri accessori come auricolari VR/AR.

