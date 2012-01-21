Loading...

L'action figure di Steve Jobs cancellata, ma disponibile su eBay

Ricordate l'action figure di Steve Jobs che recentemente era in preordine? La società che ha prodotto queste action figure, in Icon, ha annunciato che sta cancellando il lancio dell'action figure di Steve Jobs. Ma perchè ritirarlo ora? Evidentemente gli avvocati di Jobs e della Apple hanno fatto molta pressione, e in Icon hanno deciso di cancellarlo per poca sensibilità nei confronti della famiglia Jobs. In Icon tuttavia, insiste che non c'era niente di illegale nelle action figure in questione, ma gli esperti legali hanno pesato la situazione e hanno detto che, nella maggior parte degli Stati Uniti, le immagini delle celebrità non appartenenti alla categoria dell'attore, non sono protette dopo la morte. Poichè la vendita dell'action figure poteva essere legale in molte aree, non è chiaro quale genere di pressione legale ha condotto alla cancellazione. La società può aver guardato alle mire della Apple e aver deciso che, vincente o perdente, gli onorari legali non giustificavano il potenziale profitto. I pochi modelli di action figure disponibili si possono trovare su eBay per 130 dollari e le restanti sono elencate per 1200 dollari fino a 3000 dollari. Nessun dettaglio è stato risparmiato nel creare queste action figure, basate su immagini del 2007, con jeans, maglione nero e scarpe da tennis nuove della New Balance.
