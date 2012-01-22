Il prossimo Iphone 5 con il chip LTE

Sebbene questo è il periodo dell'anno in cui le voci sul mondo Apple sono concentrate sull'Ipad, anche le voci sull'Iphone però non si fermano mai. La ditta finanziaria diha pesato sugli investitori per il prossimo Iphone e crede che l'Iphone5 ostenterà una progettazione più sottile e avrà una radio. Sebbene gli analisti degli investimenti sanno di imbarcarsi in una congettura cieca, la previsione è stata basata su un recente viaggio in Asia. Naturalmente i prodotti Apple sono prodotti e assemblati in Cina e in altri paesi asiatici, così il prossimo potrebbe essere basato via da perdite di rifornimento legittime. L'analista Morgan Stanley Katy Huberty crede che il successivo Iphone sarà più sottile. Sorprendente da credere, e la Apple ha già sorpreso un po' di gente ripetendo la progettazione esterna dell'Iphone4 per l', così il 2012 sarà l'anno di un aspetto rinnovato. Questo va bene per il ciclo di due anni stabilito dall'Iphone in cui 3G e 3GS sembrano identici, mentre hanno seguito un progetto nuovo per l'Iphone 4. L'altra grande caratteristica discussa da Huberty era l'LTE. Lei ha detto che l'Iphone 5 permetterà, grazie al chip quadrangolare Qualcommthat, l'accesso al 3G e l'LTE attraverso tutte le reti possibili. Negli Stati Uniti, Verizo e AT&T hanno già le reti LTE, e l'altro fornitore Sprint Iphone, farà diffondere su una rete per il tempo in cui il nuovo ricevitore si lancia sul nuovo LTE. Il punto interrogativo più grande riguardo all'LTE è la vita della batteria. I produttori del telefono Android devono ancora fare un ricevitore LTE che duri facilmente un giorno intero con un singolo addebito. Si sa che Apple è uno stickler per l'utilizzo più facile della batteria, e quindi ha voluto lanciate il telefono LTE senza nemmeno lo stesso uptime dell'Iphone 4S.