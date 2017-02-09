Loading...

iPhone 8, gli ultimi rumors per un dispositivo dal costo proibitivo

09/02/2017

Che i dispositivi della Apple non siano per tutti questo è un dato di fatto, ma l’azienda della mela morsicata ha deciso, evidentemente, di abbattere anche le ultime barriere “di prezzo” con il nuovo “mostro” che sarà l’iPhone 8. Secondo indiscrezioni che stanno rimbalzando in rete, il nuovo dispositivo della Apple potrebbe approdare negli store ad un costo superiore ai 1000 dollari, tutto questo per l’enorme quantità di cambiamenti apportati e alla tecnologia, nettamente migliorata, che equipaggerà il nuovo iPhone 8. I cambiamenti apportati al nuovo dispositivo di casa Apple non saranno solo legati all’hardware ma anche all’estetica, si parla infatti di una scocca lavorata in vetro e naturalmente con il nuovo stile “arrotondato”, mentre parlando di novità tecniche, si parte dal potentissimo processore. iphone 8 foto Quad Core con chip A1X Fusion, la memoria RAM che accompagnerà il processore sarà di 4GB, mentre lo storage in tre versioni da 32, 128 e 256GB, oltre al display con tecnologia OLED, che dovrebbe essere da 5,8 pollici, ci saranno miglioramenti netti nel 3D Touch. Naturalmente il costo superiore ai 1000 dollari, dovrebbe portare ad un prezzo “dalle nostre parti” che si aggirerebbe da poco più di 1000 euro per il modello da 32GB fino ad oltre 1200 euro per il modello da 256GB. Infine il sistema operativo sarà basato su iOS 11, che implementerà numerose funzioni prima fra tutte il lettore di impronte digitali.

