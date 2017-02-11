Home Ultime dal web Volantino MediaWorld, Unieuro ed Expert: la Festa degli Innamorati è vicina, ecco le allettanti offerte

Volantino MediaWorld, Unieuro ed Expert: la Festa degli Innamorati è vicina, ecco le allettanti offerte

di Redazione 11/02/2017

Con la festa di San Valentino alle porte le offerte che stanno trapelando sono davvero tante. Andiamo dunque a dare uno sguardo agli interessantissimi volantini di MediaWorld, Unieuro ed Expert: queste popolarissima catene mettono a disposizione offerte incredibili in vista della Festa Degli Iinnamorati che ora andremo ad analizzare. Se ancora non avete deciso cosa regalare alla vostra compagna-o a San Valentino, MediaWorld mette a disposizione fino al 14 febbraio l'ottimo P8 Lite con storage da 16GB e pannello touchscreen da 5.2 pollici tutto acquistabile al costo economico di 249 euro. Anche Unieuro ci tiene a celebrare alla grande la festa degli innamorati con una promozione niente male dal 10 al 28 febbraio. Parliamo delle offerte è amore al primo acquisto, che consentono di avere un buono sconto di 20 euro ogni 100 euro di spesa effettuata. Un regalo bellissimo potrebbe essere il TV LED ultra HD con tecnologia 4K da 55 pollici proposto da Unieuro ad un costo decisamente migliore anziché 899 euro soli 699 euro, e consente anche di ricevere un buono sconto da 120 euro. Nel caso volete puntare su un tablet vi consigliamo Expert dove è fattibile procedere all'acquisto di un iPad Air 2 WI-FI + Cellular di Apple a 629 rispetto al costo consuto di listino di 669 euro, pagabili tranquillamente in comode rate da 31.45 euro per un totale di 20 complessive. Voi cosa regalerete al vostro/a partner in vista di San Valentino?

