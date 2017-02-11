Loading...

Wikipedia, stop ai riferimenti dal Daily Mail: non attendibile

Redazione Avatar

di Redazione

11/02/2017

L’incredibile decisione dalle più grande enciclopedia della rete, è rimbalzata in ogni dove ed ha colto di sorpresa tantissimi lettori. Wikipedia infatti, ha deciso di rimuovere, dai suoi riferimenti, il famoso quotidiano britannico Daily Mail, lo smacco più grosso però è legato alle motivazioni che “bollano” tale fonte come “inaffidabile”, dunque privo delle dovute verifiche. Secondo le informazioni ufficiali la Wikimedia Foundation, ovvero la fondazione dalla quale è nato proprio Wikipedia, ha ritenuto che, nonostante le due milioni di copie al giorno vendute dal quotidiano britannico, quest’ultimo spesso ha pubblicato notizie che non sarebbero “affidabili”. Non è tutto perché tale decisione è stata presa dopo aver esaminato per anni, dal 2015, tale fonte, ovviamente anche il Daily Mail ha immediatamente contrattaccato definendo Wikipedia come un portale online assolutamente inaffidabile. Insomma la cosiddetta “caccia alle bufale” di cui tanto si parlava, è partita e le prime vittime sono davvero illustri.
