Grandi attese per iPhone 8, sarà scontato? Quando sta per uscire un nuovo device, si rincorrono sempre voci, anticipazioni, foto più o meno scattate furtivamente e quant'altro. Quando sta per uscire qualcosa col brand Apple, l'attesa è anche maggiore; così pure le voci, fra continue conferme e smentite. Cosa c'è di sicuro per il nuovo melafonino della casa di Cupertino? Intanto si può dire che, in senso generale, pare che il rinnovo sia totale o quasi, sia in ordine all'hardware sia in termini di stile. Intanto una certezza: la ricarica sarà full-wireless, completamente senza fili. Il sistema assicurerà la ricarica senza la necessità di piastre a induzione, ma semplicemente con un alimentatore da parete sito anche ad alcuni metri di distanza. Il display sarà da 6 pollici e assicurerà una elevata sensibilità grazie alla tecnologia 3D Touch; poi ci sarà il lettore ottico e dei sensori per il riconoscimento del viso. Sembra che lo smartphone sarà realizzato in acciaio inox e vetro, e questo comporterà un risparmio nei costi di lavorazione. Questo porta a pensare che ci potrà essere un prezzo finale scontato, e comunque non superiore a quello dell'attuale iPhone 7.