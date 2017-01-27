Che cosa ha di nuovo Huawei P8 Lite versione 2017?

Come si comporta Huawei P8 Lite versione 2017? Arrivano sempre più prodotti cinesi sul mercato italiano. E fanno concorrenza a società dotate di ben maggiore blasone e provenienti dagli States. Qual è il segreto dei Mandarini? La prima ragione è che i Cinesi non producono più solo cineserie. La seconda ragione è che i prezzi dei prodotti, anche elettronici, sono concorrenziali. Se si aggiunge a tutto ciò anche una certa affidabilità, si spiega come Huawei sta avendo nel nostro Paese un grande successo. Lo smartphone P8 Lite è stato uno dei prodotti più popolari. Ora l'aggiornamento 2017 lo ha reso ancora più appetibile, considerando che il prezzo è rimasto pressoché invariato. Dice Pier Giorgio Furcas, dirigente di Huawei Italia: “P8 Lite è uno dei prodotti che ha contribuito maggiormente a consolidare la conoscenza del brand Huawei presso gli Italiani e a far percepire la qualità dei nostri prodotti”. I principali miglioramenti rispetto alla versione precedente. La versione 2017 ha un display da 5,2 pollici, con risoluzione full HD, 1920 X 1080 pixel. Ha i sensori e la fotocamera frontale al centro della cornice superiore. C'è un lettore di impronte digitali. Possiede un processore Octa Core Kirin 655. Ha 3 Gb di Ram. Il prezzo è sempre di 249 euro.