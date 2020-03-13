Infinity, due mesi gratis per i nuovi utenti

Per coloro che non lo conoscessero, Infinity è il primo servizio di streaming on demand in Italia che mette a disposizione un ricchissimo catalogo di film, cartoni, Serie TV, programmi e fiction, da guardare senza interruzioni pubblicitarie.

La cosa più importante è la facilità di utilizzo: servono solo una connessione a banda larga, anche 3G o 4G, e un dispositivo tra quelli abilitati al servizio, che sono tantissimi, come PC, Mac, Tablet Android, iPad, Smart TV, Play Station, Xbox, Decoder (Digitale Terrestre e Satellitare), Blu-Ray, Chiavetta Chromecast e Smartphone con connessione internet.

Già molto diffusa tra l’utenza italiana, per farsi ulteriore pubblicità ma anche per venire incontro ai tanti che in queste settimane sono costretti alla quarantena, la piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset ha deciso di raddoppiare la sua offerta, regalando non più uno, ma due mesi gratuiti di prova del servizio.

Apartire dal 7 marzo, chi si registra su infinitytv.it potrà quindi usufruire del servizio gratuitamente per due mesi. Dopo i 2 mesi di prova, si potrà proseguire al costo di 7,99€ al mese, oppure 69€ all’anno, o ancora disattivare il servizio senza alcun costo.