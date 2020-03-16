Avete mai sentito nominare l’Isola di North Sentinel?
di Redazione
16/03/2020
Ormai, con la globalizzazione ma anche con l’incredibile sviluppo dei collegamenti e dei mezzi di trasporto, è praticamente possibile andare in ogni angolo del globo.
O quasi: ci sono dei posti dove è impossibile penetrare, e non perché non esistano mezzi per arrivarci, sebbene agevole non sia, ma perché i propri abitanti rifiutano di accogliere chiunque.
Un esempio? L'Isola di North Sentinel è una delle isole Andamane nel golfo del Bengala ed è il territorio di una tribù di indigeni, i sentinelesi che, violentemente, rifiuta qualsiasi contatto con il mondo esterno.
La tribù addirittura viene annoverata tra le ultime popolazioni in tutto il mondo a rimanere ancora incontaminate dalla civiltà moderna.
I Sentinelesi, del resto, proprio a causa della loro lontananza da tutto e tutti, oggi non hanno difese immunitarie verso malattie comuni come l’influenza e il morbillo, che potrebbero decimare la loro popolazione, e quindi anche per la loro stessa sopravvivenza devono continuare il loro isolamento.
Già nel corso dei secoli la popolazione è stata decimata, in particolare nel 18esimo secolo i colonialisti fecero una strage lasciando solo un centinaio di sopravvissuti ed oggi quindi si calcola che il loro numero si aggiri tra i 50 e i 400.
foto@Wikimedia
