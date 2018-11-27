Home News Iliad inizierà a vendere anche melafonini

Iliad inizierà a vendere anche melafonini

di Redazione 27/11/2018

Arrivato come un tornado in Italia, lo scorso maggio, per stravolgere inevitabilmente il mercato della telefonia mobile, Iliad si è fatto rapidamente strada a suon di promozioni concorrenziali, con fasce differenziate di prezzi adatte proprio a tutti. Ma, come per tutti i grandi colossi, il segreto del successo sta nell’ampliare continuamente i propri orizzonti, ed è quello che sta cercando di fare anche attraverso un’alleanza con Apple. Lo stesso operatore low cost ha dato la notizia: sul proprio sito e sulle pagine social ufficiali di Facebook, Twitter ed Instagram è apparsa la notizia riguardante un’imminente vendita dei nuovi iPhone di Apple. Nello specifico, sul sito ufficiale di Iliad sono apparsi i consueti banner di iPhone XR e iPhone XS: il quarto operatore italiano, che finora non si era mai occupato di vendita diretta di device, ha quindi deciso di vendere gli smartphone di Apple nel proprio listino. Al momento le pagine si limitano ad elencare le caratteristiche dei dispositivi, senza fornire ulteriori dettagli sulle offerte dell’operatore, ma noi siamo certi che tutti i dettagli verranno al più presto svelati.

