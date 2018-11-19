iPad Pro, youtuber lo spezza per vedere fin quando si piega
Un famoso youtuber spacca a metà un iPad Apple Pro del valore di oltre mille euro per testarne l'elasticitàLa misura in cui è possibile piegare un tablet Apple prima che si rompa risale al "lontano" 2014, quando fu rilasciato l' iPhone 6 Plus. Era un dispositivo elegante, sottile e metallico e qualcuno ha capito che se lo avevi nella tasca posteriore, si piegava nel caso ci si fosse seduti sopra. Da allora, c'è stata un'ossessione per testare quanto siano durevoli e pieghevoli i dispositivi, peraltro molto costosi della Apple, che fanno parte della tecnologia di consumo quando sottoposti ai cosiddetti "stress test". Zack Nelson, lo YouTuber dietro al popolare canale JerryRigEverything, ha deciso di valutare l'elasticità del nuovo iPad Pro di Apple . Un tablet che, con specifiche complete e alcuni componenti aggiuntivi necessari, può costare oltre 2mila euro. "Un tablet delle dimensioni di un foglio di carta si piega come un pezzo di carta", ha spiegato Nelson in un video che ha raggiunto quasi tre milioni e mezzo di visualizzazioni. "L'iPad Pro è un sottile sacchetto di alluminio privo di struttura che tiene insieme le cose. Come la carta stagnola avvolta intorno al purè di patate." Riteniamo sia sensato sottolineare che ogni persona che pensa bene di spendere una cifra di questa portata per tale dispositivo, certamente non penserà mai di sottoporlo a stress del genere. Ma Nelson fa notare che se porti questo in uno zaino e sei un po' meno "delicato", potresti finire per danneggiare il tuo costoso dispositivo. https://www.youtube.com/watch?v=hUBsxCcJeUc&feature=youtu.be Per il suo video, Nelson ha testato l'iPad Pro da 11 pollici. Inoltre è disponibile in una versione da 12,9 pollici che probabilmente reagirà esattamente allo stesso modo se sottoposta alla stessa quantità di forza. Entrambi gli iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici sono disponibili nelle finiture argento e grigio spazio e sono dotati di configurazioni da 64 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. L''iPad Pro da 11 pollici parte da 769 sterline per il modello Wi-Fi e 919 sterline per la versione Wi-Fi e Cellular e l'iPad Pro da 12,9 pollici parte da 969 sterline per il modello Wi-Fi e 1,119 sterline per la versione Wi-Fi e Cellular. Poi c'è anche il gradino superiore (12,9, 1 TB, WiFi / cellulare) che costa 1.869 sterline, aggiungendo la Apple Pencil da 89 sterline ed altre 199 sterline per lo Smart Keyboard Folio e hai un totale di 2.157 sterline. fonte@
