Il tablet Fujitsu Stylistic M532 comprende Tegra 3 e ICS

Recentementeha preso un sito per gadget con l'inaugurazione dell' Arrows ES, uno smartphone Android con un profilo sottile di 6.7 mm. Ora sono saltati su un nuovo modello, un tablet Android prima sconosciuto: lo. E' di 10 pollici, sebbene non sia più sottile delal quale la sfaccettatura nera M532 è bordata in argento sembrando molto simile. Il retro dell'M532 non è un'espansione in metallo o plastica o freddo lucido, sdrucciolevole. Come ci aspettereste da una società come Fujitsu, il tablet è coperto da un contatto morbido come il RIM di solito copriva il Backberry PlayBook. Sotto il cappuccio troverete il processoreazionando l'M532 e macchina fotografica sa 8MP o 3MP con rivestimento anteriore incluse. Le porte di uscita del tablet, includono una microUSB e un attacco, e lettore di schede microSD. Mentre sta eseguendo il demo di Honeycomb, l'M532 navigherà con Ice Cream Sandwich pre installato. L'uscita dell'M532 è slittata a maggio e arriverà nei grandi magazzini al prezzo di 499 euro, circa 20 euro in più dell'Ipad 2.