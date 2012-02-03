Il Raspberry Pi GPU colpisce Tegra 2, raddoppia le prestazioni dell'iPhone 4S
di Redazione
03/02/2012
La previsione per il lancio del pc Raspberry Pi da $25 continua a crescere poiché la sua finestra di lancio diviene sempre più vicina. Durante gli ultimi mesi è stato sorprendente vedere di che cosa la macchina minuscola è capace. I video di esso eseguendo Quake III, riascoltando 1080p video, e trattando demo di particella e folletto grafica intense hanno tutto impresso, ma finora noi non siamo realmente stati capaci a misurare come il dispositivo regge il confronto con altri gadget. Eben Upton ha un'intervista che diventa viva oggi con le offerte di Fonderia, e Digital di Eurogamer su nuova intuizione su proprio quanto potente è il Raspberry Pi . Potreste essere sorpresi di trovare qual' è in effetti il migliore in termini di prestazioni. Il Raspberry Pi conta su un costume chipset da Broadcom chiamato BCM 2835. Essendo costume, ha permesso al gruppo di sviluppi per pizzicare prestazioni al punto dove Eben crede che essere il migliore per mobile GPU. Quello è facile da dire quando avete lavorato al chip, cosicché egli ha dato alcuni esempi per mostrare quanto funziona bene. Il GPU raddoppia evidentemente le prestazioni che trovate attualmente nell'iPhone 4S. Ci si aspetta di effettuare facilmente la Tegra di Nvidia 2. Se considerate che l'iPhone 4S è capace, e tutti quei dispositivi eseguono applicazioni graficamente intense sulla piattaforma Tegra 2, potete vedere il potenziale che potrebbe avere sul Raspberry Pi. La ragione che il Raspberry Pi esiste per mettere i computer economici nelle mani di ragazzi e renderlo disponibile in ogni aula. Le generazioni più giovani programmano e fanno esperimenti e voi avete un esercito di ingegneri di software e hardware in erba pronti per costruire il successivo Google o Apple negli anni a venire. Ma l'offerta che calcola di accensione in un tale pacchetto economico significa che il Raspberry Pi potrebbe incidere più solo sui ragazzi e le scuole. Classificare il Raspberry Pi come un Pc economico per ragazzi è venderlo di colpo. Esattamente come Arduino ha aperto l'elettronica ad ognuno, il $25 Pc potrebbe diventare il cuore di molti un nuovo prodotto così come ridefinire quello che classifichiamo come un home computer conveniente.
