Il nuovo Samsung Galaxy S22 sarà un'esperienza ULTRA

Samsung ha ufficialmente confermato un evento Unpacked che si svolgerà a febbraio e riguarderà sicuramente il nuovo Galaxy S22.

L'azienda presenterà anche alcuni dei punti di forza dei suoi dispositivi.

TM Roh ha regalato al pubblico il primo teaser ufficiale per la serie Galaxy S22, commentando per la prima volta la serie Note e la serie Galaxy Z.

Per quest'anno, Roh afferma che la prossima serie di Samsung sarà "notevole". Il miglior dispositivo della serie Galaxy S fino ad oggi, "riunirà le migliori esperienze Samsung Galaxy in un unico dispositivo definitivo".

Annunciate poi alcune caratteristiche della serie Samsung Galaxy S22 che confermano esplicitamente che ci sarà un evento Unpacked nel mese di febbraio.

https://www.youtube.com/watch?v=W_kk-AfcbNI

Al momento, si dice che questo evento si svolgerà il 9 febbraio, ma l'esecutivo non ha confermato questa data.

Roh ha affermato che il Galaxy S22 avrà foto e video migliori in condizioni di scarsa illuminazione, sarà più veloce e più potente, sarà un dispositivo più sostenibile e offrirà la migliore esperienza "Ultra".

Con questa ultima serie S, l'azienda riscriverà ancora una volta il futuro degli smartphone.