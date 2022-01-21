Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Call of Duty non lascia la console della Sony

Redazione Avatar

di Redazione

21/01/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Alcuni giorni fa è circolata che Sony ha "reagito" all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni.

Il team di Jim Ryan ha affermato di ritenere che Xbox non seguirà lo stesso percorso di Bethesda.

Adesso, Phil Spencer, boss di Xbox, tramite il suo account Twitter ufficiale è intervenuto sull'argomento, dicendo tra l'altro che Sony è una parte molto importante del settore e che Microsoft apprezza il rapporto che ha con essa.

"Ho avuto alcune conversazioni durante la settimana con il capo della Sony. Ho confermato loro la nostra intenzione di rispettare tutti gli accordi esistenti dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, ma anche il nostro desiderio di mantenere Call of Duty su PlayStation. Sony è una parte importante del nostro settore e apprezziamo il nostro rapporto con essa".

https://twitter.com/XboxP3/status/1484273335139651585?cxt=HHwWgsCqqf-umZkpAAAA

foto@Flickr

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il James Webb Telescope raggiunge finalmente la sua orbita

Articolo Successivo

Il nuovo Samsung Galaxy S22 sarà un'esperienza ULTRA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

27/09/2022

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

22/09/2022