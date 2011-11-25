Il Kindle Fire di seconda generazione potrebbe uscire a metà 2012

Amazon ha già venduto un gran numero di tablet Kindle Fire, con preordini che hanno superato il quarto di milione in pochi giorni. Ora può darsi che un Kindle Fire di seconda generazione da 8,9 pollici sarà spedito a metà 2012.A metà Ottobre, abbiamo appreso la notizia che sul prossimo Kindle Fire sarà assemblato da un'azienda cinese la Foxconn, la stessa che ha costruito iPhone e iPad. In quel momento, sembrava che nessuno sapesse per certo come l'aggiornamento sarebbe potuto apparire. Poteva trattarsi di un modello da 10,1 pollici come è nella norma per i tablet Android? O poteva essere più vicino agli ereader Amazon da 7 pollici? In accordo con la fonte DigiTimes', il modello sta sicuramente per fare la differenza. Con 8,9 pollici, il Kindle Fire di prossima generazione sarà il più piccolo della maggior parte dei tablet sul mercato. Samsung naturalmente ha aggiunto di recente un modello da 8,9 pollici appartente alla linea Galaxy Tab. HP TouchPad è più o meno della stessa dimensione con uno schermo di 9,4 pollici con una risoluzione di 1024x748 pollici. Amazon non ha fatto nessun annuncio ufficiale, ma c'è una buona ragione per credere che un Kindle Fire da 8,9 pollici stia per arrivare. Foxconn è stata precedentemente coinvolta nella costruzione di uno schermo da 8,9 pollici per BlayBook di Blackberry. Sarebbe interessante vedere se Amazon deciderà di differenziare Kindle Fire con una macchina fotografica per le video chat.