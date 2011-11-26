CES 2012: verranno presentati 50 modelli di Ultrabook

I Netbook prima erano di vario tipo, poi sono diventati tutti sottili e leggeri. Ora è giunta l'era degli Ultrabook. Il prossimo anno il mercato sarà travolto da un'ondata di nuovi Ultrabook. In accordo con gli organizzatori CES, l'annuale fiera sulla tecnologia, ospiterà dai 30 ai 50 nuovi Ultrabook. La cosa interessante è che i computer sono divenuti sempre più sottili, leggeri e potenti anno dopo anno. Anche se gli Ultrabook non sono mai stati una gran cosa, ci sono buone possibilità che i modelli di PC del 2012 siano molto più vicini allo stile degli Ultrabook. Questo ci lascia sperare che i prezzi possano scendere e diventare più accessibili. 50 nuovi modelli non saranno d'aiuto per gli Ultrabook se le persone non sono disposte a pagare 1000 dollari per essi. Il primo Acer si trova a 899 dollari ed è il modelli più economico che si può trovare fino ad ora. I consumatori non sono pronti a pagare quella somma e questo a portato a tagli sulla produzione. Se una maggiore competizione aiuta a far scendere i prezzi, i lanci del CES 2012 dovrebbero essere una cosa molto buona per i consumatori che vogliono un Ultrabooks. Alcuni produttori hanno già cercato modi per tenere i costi bassi, come rivestimenti in fiberglass e stanno chiedendo ad intel di far cadere i prezzi dei processori.