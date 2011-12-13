Loading...

IBooks si rinnova

Redazione Avatar

di Redazione

13/12/2011

TITOLO
Lanciato meno di due anni fa, iBooks è subito diventata un'applicazione di spicco. Questo grazie alla sua bellissima interfaccia, ai suoi numerosi titoli che offre ogni giorno e grazie alla possibilitá di utilizzare sia con documenti in PDF che in formato Epub.  Apple ha recentemente rilasciato un vasto aggiornamento per l'applicazione che la rende ancora piú interessante. Grazie a questo update, è stata aggiunta una nuova modalità "nighttime" per la lettura,la possibilità di visualizzare il layout a schermo intero e nuovi font ( Athelas, Charter, Iowan, Seravek). Si tratta di un notevole passo avanti per iBooks. Per esempio l'applicazione Kindle per iOS supporta da tempo la nighttime mode. Mettere questa possibilità anche su iBooks la rende estremamente competitiva. Per quanto riguarda la modalità a schermo intero, essa può essere impostata direttamente dal menu e migliora notevolmente l'aspetto del teso.Anche i diversi font ora offerti rendono piú affascintante questa app. IBooks ha sempre usato copertine generiche, ora sono state personalizzate con nuovi colori e motivi.
