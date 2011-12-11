Loading...

Chromebook: prezzo ridotto

Redazione Avatar

di Redazione

11/12/2011

Se avete intenzione di mettere le mani su un Chromebook ma ritenevate il costo troppo alto, dovrete ricredervi. Goggole ha annunciato che sta lavorando con Acer e Samsung per abbassare i prezzi dei modelli attuali del sistema operativo Chrome. Invece del prezzo di partenza di 349 dollari, ora dovrete spendere solo 299 dollari. Con un costo che va al di sotto dei 300 dollari, potrebbe rivelarsi come un ottimo regalo da mettere sotto l'albero. Il Chromebook è stato lanciato lo scorso anno e ha accolto sia critiche positivi che negative. Chrome OS è destinato a permettere agli utenti di portare tutto il lavoro su cloud utilizzando le varie applicazioni web che Google ha sviluppato e offre gratuitamente al pubblico. E questo punto non è stato visto positivamente da tutti.Insieme alla riduzione del prezzo Samsung ha annunciato una versione di colore nero del suo Chromebook Serie 5 Wifi per 349 dollari, giusto in tempo per lo shopping natalizio.
