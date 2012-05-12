Guida per conoscere le Caratteristiche del nuovo iPad 3

Guida per il nuovo iPad 3 per conoscerne tutti i suoi segreti. Dentro l'ottimo tablet recentemente introdotto da Apple si nasconde un cuore di silicio, chip e memorie che permette che la magia avvenga. Il tutto nascosto nel case di alluminio e vetro, quasi impossibile da aprire, dalle eccellenti finiture e dagli incomparabili materiali. Se siete curiosi su cosa si nasconde al suo interno, seguiteci, lo scopriremo insieme. La CPU che Apple ha scelto per il suo ultimo tablet è la A5X, una CPU ad architettura ARM che Cupertino ha prodotto partendo da A5, la CPU contenuta nel precedente iPad. Tra le novità l'aggiunta di un core GPU, ovvero di un core che si occupa di gestire le operazioni grafiche, per un tablet che deve gestire uno schermo a risoluzione elevatissima, con fino a 4 volte volte i pixel dei suoi più diretti concorrenti. Anche la batteria ha dovuto reinventarsi, perché il nuovo display, la nuova luminosità e la nuova CPU consumano molto di più dei precedenti. E Apple ha introdotto per l'occasione una batteria con quasi il doppio della capacità, per mantenere costanti quelle 10 ore di utilizzo che ha da sempre garantito ai suoi utenti. E che guida al nuovo iPad 3 sarebbe essenza parlare del nuovo Retina Display, il punto forte del nuovo tablet di Apple, punto sul quale l'azienda punta per convincere milioni di persone a passare all'ultimo modello. Parliamo di un display che rende impossibile distinguere i singoli pixel a occhio nudo, in un tripudio di colori e immagini ultra-definite che non ha attualmente paragoni sul mercato. Per intenderci il nuovo iPad ha tanti pixel quanti ne trovereste in una televisione HD di ultima generazione, tutti concentrati in uno schermo da soli 9.7''. Ci piacerebbe farvelo vedere, ma sullo schermo del vostro computer, per evoluto che sia, è semplicemente impossibile. Nuova batteria, nuova CPU e nuovo display per quello che è senza dubbio il miglior tablet in circolazione. Apple lo commercializza come al solito in 3 versioni, da 16, 32 e 64GB di memoria, con o senza supporto per la connettività mobile di ultra generazione. I prezzi variano dai 489€ per il modello base ai 799€ per il modello da 64GB con supporto per le reti 4G. Una guida per il nuovo iPad che è stata scritta per garantirvi l'assoluta qualità di un tablet che terrà la concorrenza a debita distanza. Potreste provare a cercare qualcos'altro, ma siamo sicuri che la ricerca non darà alcun frutto. Perché questa volta, a Cupertino, hanno davvero colto nel segno. Fonte.