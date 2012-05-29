Leggere i Libri eBook sul Nuovo iPad

Guida a come utilizzare il nuovo iPad per leggere libri. Il nuovo tablet di Apple è anche un ottimo e-reader. Potrete utilizzarlo per leggerlo i vostri libri preferiti ad una definizione e con una chiarezza che fino a ieri potevate soltanto sognare. Potrete scaricare i titoli gratuiti da iBookStore o acquistare gli ultimi best seller. Perché sul mercato di Apple non manca proprio nulla e nessuno dei vostri scrittori preferiti. Il nuovo iPad è dotato di iBooks, un software progettato con maestria da Apple per permettervi di tenere una biblioteca virtuale da consultare quando e come volete, mentre siete a casa o magari mentre state viaggiando in treno, in auto o in aereo. Un ottimo software che integra anche, grazie ad iTunes, la sincronizzazione con i vostri titoli epub preferiti. In altre parole potrete scaricare un testo in formato epub sul vostro computer e caricarlo sul vostro iPad senza la necessità di acquistarlo di nuovo. Tutto con la massima flessibilità e con modalità incredibilmente facili da apprendere. L'obiettivo di questa guida su iPad è quella di rivelarvi le incredibili possibilità dell'ultimo arrivato in casa Apple anche sotto il profilo dell'istruzione. Perché grazie allo sforzo congiunto di Apple e delle più importanti università al mondo potrete anche seguire i vostri corsi, acquistare i migliori testi accademici e rimanere in contatto con la vostra comunità di rifermento grazie al vostro tablet. iTunes U è il miglior progetto educativo digitale al mondo e garantisce accesso a centinaia di ore di corsi, video, libri e lezioni dei migliori atenei mondiali. Il nuovo iPad vi aprirà un mondo di belle e utili parole, che visualizzerete sul Retina Display, il miglior schermo in circolazione, che garantisce risoluzione e prestazioni mai viste prime. Leggere e seguire le lezioni diventerà un assoluto piacere e navigare l'università virtuale con semplici tap sarà tutto quello che volete fare, a mattino a sera. Quindi preparatevi. Scaricate iTunes U, iBooks e immergetevi nel mondo della scienza, della letteratura e dell'arte grazie al vostro nuovo tablet Apple. Perché anche guardare le opere d'arte non sarà più lo stesso, dopo che avrete potuto vedere i più grandi artisti e le loro opere sull'incredibile Retina Display da più di 200 punti per pollice quadrato. Siamo giunti alla conclusione con questa guida ai libri su iPad, che speriamo avete trovato utile e che sia riuscita a solleticare la vostra curiosità verso un oggetto che non dovrebbe mancare in nessuna abitazione. Fonte.