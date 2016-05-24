Home Sistemi Operativi Google presenta Android N

di Redazione 24/05/2016

In occasione della conferenza di Google dedicata agli sviluppatori, l’I/O 2016, il colosso di Mountain View ha annunciato per l'estate l'arrivo di Android N, la nuova versione del sistema operativo dei dispositivi mobili "Abbiamo condiviso alcuni dettagli sulle prossime novità di Android N, tra cui prestazioni migliori per grafica ed effetti, un minor consumo di energia e di spazio di archiviazione, download in background degli aggiornamenti di sistema, notifiche rinnovate per poterle gestire ancor più velocemente e ben 72 nuove emoji", scrivono sul blog ufficiale di BigG. Il nome completo del nuovo sistema operativo rimane ancora un mistero, come spiegato dallo stesso post del blog di Google: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto per trovare un nome che inizi per N che possa essere il successore di Marshmallow. Qui potete saperne di più, seguite #NameAndroidN su Android.com/N". "Oltre ad Android N, abbiamo sviluppato Daydream, una nuova piattaforma per la Realtà Virtuale in alta qualità da mobile. Insieme ai produttori Android stiamo lavorando a una nuova generazione di smartphone, condividiamo con loro il design di un visore e di un controller per la Realtà Virtuale che siano davvero immersivi, comodi e intuitivi. Anche le vostre app e i vostri giochi preferiti saranno disponibili su Daydream, oltre ovviamente alle app Google - come YouTube, Street View, Play Film, Google Foto e il Play Store. Altre ancora ne arriveranno questo autunno", conclude il post. Il nuovo Android N prevede numerose e interessanti novità come lo split view, che renderà possibile lavorare contemporaneamente su due applicazioni, o il sopracitato DayDream, la piattaforma che ospiterà le applicazioni per la realtà virtuale, la più grande novità che BigG ha portato sul palco dell'I/O 2016. Secondo quanto dichiarato da Mountain View, con Android N ci saranno notevoli miglioramenti di prestazioni, grazie al set di Api grafiche utilizzate chiamate Vulkan, che dovrebbero ottimizzare l'esperienza gaming sui dispositivi Android. Anche la durata della batteria otterrà maggiori prestazioni grazie a JIT.

