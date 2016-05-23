Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Google e Levi's insieme per creare Commuter, la giacca smart

Redazione Avatar

di Redazione

23/05/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il colosso tecnologico Google e la famosa marca d'abbigliamento Levi's hanno recentemente annunciato una partnership per la realizzazione del primo giubbotto smart chiamato Levi’s Commuter. La giacca, già annunciata lo sorso anno, approderà sul mercato entro la primavera del 2017, subito dopo il test in corso sulla versione beta. Ancora non sono note ulteriori informazioni riguardanti il prezzo, ma sono stati diffusi alcuni dettagli sulle sue caratteristiche: grazie a uno speciale tessuto conduttivo che rileva il ''touch'' leggendo la pressione e la posizione delle mani ancora prima che entrino in contatto con la stoffa, il giubbotto sarà in grado di gestire il proprio smartphone e restare connessi anche in movimento. Sulla manica sinistra sarà posizionata l'area ''sensibile'' la quale, grazie anche a un dispositivo abilitato Bluetooth, consentirà di connettersi con un semplice gesto della mano sul polsino della giacca. In questo modo sarà possibile, ad esempio, rispondere al telefono o avviare qualsiasi opzione, basterà semplicemente impostarla e associarla con i gesti desiderati. Un capo che risulterà certamente utile ai ciclisti e ai motociclisti i quali, grazie alla Levi's Commuter, avranno la possibilità di gestire l'ascolto della musica via auricolare o avviare una conversazione telefonica con un semplice gesto, senza dover estrarre il proprio device.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google presenta Android N

Articolo Successivo

Brutte abitudini? Arriva Pavlok, il bracciale che ti rimprovera

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

27/09/2022

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

22/09/2022