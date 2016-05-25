Home News Birra, ecco l'imballaggio che diventa cibo per pesci

di Redazione 25/05/2016

L'inquinamento ha raggiunto da tempo anche i nostri mari, purtroppo sempre più colmi di plastica, un problema serio spesso sottovalutato, ma che è doveroso affrontare visto che la presenza di grandi quantità di plastica nei mari ogni anno miete milioni di vittime tra la fauna marina. I rifiuti di plastica gettati in mare sono spesso vere e proprie trappole mortali per uccelli, pesci e tartarughe, specialmente se si tratta della classica confezione ad anelli tipica per l'imballaggio delle lattine di birra. Un’idea green per salvare il mare e i suoi pesci arriva direttamente dagli States e prevede la produzione di un imballaggio per la birra completamente biodegradabile, anzi, se gettato in acqua può essere tranquillamente mangiato dai pesci e dalle tartarughe senza arrecare danni al loro organismo. L'idea è stata lanciata dalla Saltwater Brewery un’azienda produttrice di birra sita in Florida, negli Stati Uniti. La società ha deciso di creare questo imballaggio ecocompatibile sfruttando gli scarti della produzione della stessa birra come orzo e grano. "Per noi è un grande investimento", commentano i responsabili dell’azienda che ha lanciato il progetto. Purtroppo i costi di produzione sono inevitabilmente troppo alti rispetto a quelli degli anelli di plastica, ma se tutte le aziende di bibite e bevande alcoliche la adottassero, allora il prezzo diventerebbe competitivo. E' quello che spera la Saltwater Brewery, oltre ovviamente al fatto che i suoi consumatori accettino di pagare questo sovrapprezzo al fine di contribuire almeno in parte per la salvaguardia del Pianeta.

