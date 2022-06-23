Google e la nuova tecnologia per il sistema Android

Google svela una nuova tecnologia per il sistema operativo Android, che consente agli utenti di accedere alle proprie password in modo semplice e in un unico posto.

Secondo il sito tecnico 9to5Google, gli utenti Android potranno aggiungere un collegamento al gestore delle password di Google sullo schermo dei propri dispositivi.

Questo servizio raccoglie tutte le informazioni in un luogo "sicuro" e può essere consultato in modo rapido e semplice.

Google ha lanciato anni fa il suo servizio "Password Manager" per gli utenti Android e il browser Google Chrome, ma il nuovo servizio si distingue per consentire agli utenti di accedere ai dati salvati, utilizzando strumenti di autenticazione come la biometria che utilizza impronte digitali, scansioni del volto o Blocca lo schermo, invece di inserire la password come nella versione del browser.

Il gestore delle password è in grado di salvare e archiviare tutti i dettagli che ti interessano, inclusi nome utente e password, consentendoti di tenere traccia di eventuali problemi o rischi di sicurezza, oltre a consentire la modifica di qualsiasi dettaglio quando necessario.

La nuova scorciatoia è disponibile tramite il nuovo aggiornamento in Android (versione 22.18) o successive.