Google Chrome propone un aggiornamento utile per la sicurezza

Google Chrome propone un aggiornamento di sicurezza, pensato per affrontare diverse vulnerabilità.

Google ha rilasciato un aggiornamento di emergenza per la versione corrente del suo browser, la versione 103.

Si tratta di un aggiornamento per la sicurezza, progettato per affrontare diverse vulnerabilità, inclusa una vulnerabilità di un giorno, i cui dettagli non sono stati ancora resi pubblici.

Anche le altre tre vulnerabilità sono state identificate come ad alto rischio da Google e riguardano il motore JS del browser, V8, il meccanismo di gestione delle chiamate di rete WebRTC, nonché la tecnologia che collega il browser alla serie operativa Chrome OS.

Il consiglio di Google è di non attendere un aggiornamento automatico alla nuova versione, che è 103.0.5060.114 nei sistemi Windows, ma di aggiornare manualmente se necessario e, come di consueto, si tratta di cliccare sul menu a tre punti accanto al immagine dell’utente, selezionando, facendo clic su Guida e quindi su Google Chrome.

Se è necessario un aggiornamento, ciò avverrà immediatamente dopo l’accesso al menu e richiederà un rapido avvio del browser.

Esistono anche aggiornamenti simili per la versione Android di Chrome e per l’edizione di supporto a lungo termine, che è ancora definita come versione 102.

La versione 103 di Chrome è stata rilasciata circa due settimane fa e ha portato con sé due innovazioni piuttosto significative: un meccanismo di visualizzazione delle immagini, che offre attività di pre-caricamento per velocizzare la visualizzazione e la velocità delle pagine Web, e un altro stile che consente alle applicazioni di rete di accedere a font installati nel sistema operativo.