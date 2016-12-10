Galaxy S8, Samsung elimina jack cuffie e pulsante home
di Redazione
10/12/2016
Rivoluzione in casa Samsung: il nuovo Galaxy S8 arriverà senza jack della cuffia e senza pulsante home.
Samsung Galaxy S8, ultimi rumorsLe ultime indiscrezioni sul Galaxy S8 di Samsung arrivano da Bloomberg L.P., la multinazionale con sede a New York e filiali in tutto il mondo che si occupa di comunicazione globale. A quanto pare una fonte che lavora o, comunque, è coinvolta nello sviluppo del nuovo smartphone di Samsung, ha rivelato al colosso dell’informazione che il Galaxy S8 sfoggerà un display privo di cornici, il tasto home sarà virtuale e il jack della cuffia dovrebbe scomparire. Non c’è che dire, siamo davanti a una vera e propria rivoluzione che dovrebbe partorire un nuovo top di gamma particolarmente innovativo.
Galaxy S8, lo smartphone del riscattoSamsung vuole far dimenticare la brutta storia del Galaxy Note 7 e tornare a concorrere con Apple che si sta preparando al lancio di un nuovo iPhone con display OLED. Per riuscire in questo intento il suo prossimo top di gamma deve essere davvero competitivo iniziando dal design. E così, il gigante sudcoreano ruba l’idea a Xiaomi che nel suo prossimo dispositivo MI Mix adotterà un display che andrà a coprire il 91% della superficie anteriore.
Samsung Galaxy S8 con audio wireless?Il nuovo S8 dovrebbe arrivare sul mercato nei primi mesi del 2017, probabilmente in primavera. Sarà disponibile in due versioni: con display da 5,1 e da 5,5 pollici. Ci sarà anche quella da 5,9 pollici come si è letto in Rete nei giorni passati? Su questo non si sa nulla ma c’è un altro rumors che prende sempre più consistenza: sul prossimo Galaxy S8 non ci sarà il jack audio analogico. Perché l’azienda coreana ha fatto questa scelta? Per inseguire Apple? Forse ma se così fosse, per molti sarebbe una scelta poco condivisibile.
Samsung e le scelte discutibiliScrive Massimo Morandi sul sito Cellulare Magazine sostiene che: “L’abbandono del jack da 3,5 mm farebbe discutere a lungo. Perché non porterebbe alcun beneficio visibile e sarebbe interpretata solo come una mossa per seguire le (poco condivisibili) strategie di Apple”. Probabilmente l’esperto Morandi non ha tutti i torti perché ogni qualvolta che Samsung ha scimmiottato Apple, ha fatto guai e ha creato non pochi problemi agli utenti. Nel Galaxy S6 l’azienda di Lee Byung-chul ha eliminato lo slot per schede di memoria microSd che ha dovuto prontamente ripristinare nel successivo S7. Poi, sempre per migliorare il design dei suoi device, Samsung optò per la batteria non rimovibile, scelta scellerata che rese la vita difficile a molti utenti. Ora ci riprova di nuovo e sull’altare del design sacrifica il tasto home e gli utenti si ritroveranno a fare i conti con una nuova interfaccia. Anche l’eliminazione del jack sembra essere finalizzata solo alla forma e non alla sostanza. In tanti sono convinti che questa strategia possa rivelarsi penalizzante perché costringerebbe all’uso di adattori USB C to Jack per le cuffie.
Samsung S8, altre novitàSono tante le indiscrezioni che parlano anche di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Galaxy S8 anche in questo dovrebbe essere completamente diverso dai dispositivi che lo hanno preceduto anche perché potrà contare sull’apporto di Viv Labs, fondata da sviluppatori del team di Siri e recentemente acquisita da Samsung. Questo potrebbe essere anche un buon momento per acquistare il Samsung Galaxy S7, in attesa dell'arrivo del nuovo modello le offerte sono davvero incredibili: Incredibile offerta Samsung Galaxy S7 32GB Black
