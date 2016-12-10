PlayStation 4, boom di vendite per la console targata Sony

Oltre 50 milioni di PlayStation 4 vendute in tutto il mondo, un record che inorgoglisce Sony. Il gigante giapponese ha di che cosa essere fiero: grazie agli acquisti record registrati nel corso del Black Friday, giornata che in USA segna l'inizio della stagione di shopping natalizio, sono state vendute oltre 50 milioni di PS 4. L’ultima console Sony, dunque sta dando grandi soddisfazioni al suo produttore che fa maramao alla Microsoft che ha venduto “solo” 3 milioni di Xbox One e a Nintendo che della sua Wii U vende appena 13 milioni di unità. Insieme gli altri due produttori di console non raggiungono la cifra di Sony. Andrew House, presidente di Sony Interactive Entertainment, con un piglio d’orgoglio ha dichiarato: "Siamo davvero felici che la community di PS4 continui a prosperare dal lancio di tre anni fa. Con l'enorme supporto dei nostri fan e dei nostri partner in tutto il mondo, quest'anno siamo in grado di proporre una line-up di hardware senza precedenti, con PS4 Slim, PS4 Pro e PlayStation VR. Continueremo a offrire le migliori esperienze di gioco disponibili attraverso la nostra line-up di software straordinaria e i nostri servizi online, rimanendo concentrati per espandere l'ecosistema di PS4". Le incredibili offerte presenti su Amazon spingono poi gli utenti a non rinunciare alla possibilità di avere la console di casa Sony, basta guardare quelle che proponiamo per i lettori: OFFERTA: PlayStation 4 500 Gb D Chassis Slim Vale la pena di ricordare che PlayStation ha venduto 102 milioni di unità, PS2 157 milioni e PS3 86 milioni. Numeri decisamente da record.