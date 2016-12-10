Loading...

Koala News la app di notizie fatta su misura per i lettori

Redazione Avatar

di Redazione

10/12/2016

Di app che offrono all’utente la possibilità di essere aggiornati sulle ultime notizie si potrebbe creare una lista anche abbastanza nutrita, ma questa volta vogliamo parlare di un progetto un po' diverso: Koala News. Il progetto Koala News è davvero molto interessante, l’intento è quello di scavalcare i motori di ricerca, visto che mai come oggi “il tempo è denaro” e sprecarlo per cercare notizie che possono interessarci è totalmente inutile. Koala News si basa infatti su questo concetto: far arrivare le notizie direttamente sul vostro dispositivo mobile, in questo modo si evita l’inutile perdita di tempo nella ricerca della notizia che ci interessa, il settore poi scelto è quello che trova posto tra quelli costantemente più letti, ovvero la tecnologia. L’interfaccia è molto intuitiva e permette di navigare tra le notizie in modo molto rapido, si possono visionare le news semplicemente con un dito sul nostro display facendo scorrere dal basso verso l’alto le fonti. Tutte le notizie sono divise naturalmente in apposite sezioni alle quali è semplicissimo accedere e quindi con la possibilità di avere sempre a portata di mano solo le news che realmente ci possono interessare, inoltre è possibile leggere le notizie anche in modo offline. Naturalmente il progetto Koala News è sempre in continuo aggiornamento, attualmente si è guadagnato il primo posto tra gli aggregatori di notizie tecnologiche in Italia, per chi fosse interessato l’installazione è molto semplice, basta cliccare sul link seguente oppure cercare la app nel google play store. KOALA NEWS APP
