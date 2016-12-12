Come pulire la tastiera del portatile
di Redazione
12/12/2016
Come tutti sappiamo, la tastiera del portatile è il punto del computer che accoglie maggiore sporcizia. Pasti consumati d'avanti al computer e mani non sempre pulite, contribuiscono a rendere la tastiera del pc altamente contaminata da germi e batteri. Per questi motivi si consiglia di procedere periodicamente (almeno una volta ogni due mesi), con un'accurata pulizia della tastiera. I passaggi sono semplicissimi da compiere, anche perchè ti spiegherò come pulire la tastiera senza dover necessariamente smontare le sue componenti. Vediamo insieme come procedere.
PROCEDIMENTO PER PULIRE LA TASTIERA DEL PORTATILE SENZA SMONTARE I PULSANTI-Innanzitutto spegni il portatile assicurandoti di rimuovere correttamente la batteria e di scollegare qualsiasi genere di cavo e accessorio. -A questo punto gira il computer a testa in giu e con una mano batti leggermente sul retro della tastiera, in modo da permettere la fuoriuscita dello sporco annidato dentro. Se trovi che l'operazione sia difficile da compiere, fatti aiutare da qualcuno. -Adesso prendi un oggetto lungo e appuntito (uno stuzzicadenti per esempio), e avvolgilo con della carta assorbente leggermente inumidita. Passalo ora all'interno delle fessure dei tasti in modo da catturare definitivamente qualsiasi residuo di sporco. -Per un risultato ancora più ottimale, passa sulla tastiera un'aspirabriciole o un piccolo aspiratore da macchina, per l'occasione puoi anche trovare un'incredibile: OFFERTA: Aspiratore Ricaricabile -L'ultimo passaggio consiste nel pulire la superficie con un panno di cotone molto delicatamente. Attenzione però, il panno deve essere leggermente umido (non bagnato) e va utilizzata l'acqua o in alternativa un detergente privo di agenti chimici. E' possibile utilizzare anche un apposito pulitore per tastiere in offerta: Cyber Clean Kit di Pulizia Universale, Giallo
Articolo Precedente
Asus Z01HDA, TENAA certifica il nuovo smartphone
Articolo Successivo
Koala News la app di notizie fatta su misura per i lettori
Redazione