Galaxy S8, nel futuro di Samsung un display idrorepellente

28/09/2016

Samsung per il suo prossimo top di gamma Galaxy S8 ha pensato a un display idrorepellente.

Per dotare il suo prossimo Galaxy S8 di un super display in grado di respingere l’acqua, Samsung ha pensato di rivolgersi alla tecnologia realizzata dalla Oak Ridge National Laboratory. Si tratta di una particolare tecnologia idrofobica capace di far letteralmente rimbalzare l’acqua sulla superficie. Non solo ma grazie alla stessa tecnologia, polvere e impronte non aderiscono alla superficie del display. E come se non bastasse, la tecnologia idrorepellente consente alla superficie del display di avere anche un basso indice di riflessione. I cervelloni della ORNL sono riusciti a ottenere questo risultato depositando un velo di vetro sottile su una superficie di vetro e riscaldando il rivestimento per ottenere due diversi composti. In seguito grazie a un particolare processo di nano-incisione si forma una rete tridimensionale di vetro poroso ad alto contenuto di silice che conferisce alla superficie la caratteristica di respingere l’acqua. Altre indiscrezioni sullo smartphone Galaxy S8 riguardano sempre il display, un AMOLED con risoluzione 4K di 5,2 pollici, seguono la CPU da 3.2 GHz, il SoC, un Qualcomm Snapdragon 830 che potrebbe raggiungere una frequenza operativa pari o, addirittura, superiore a 3,2 GHz. Infine si parla di una batteria a 4200 mAh, una fotocamera frontale da 9 Mpixel e a una posteriore addirittura da 30 Mpixel. Sono confermati i 6 GB di RAM LPDDR4, i 128 GB di spazio per lo storage e il sensore per la scansione dell'iride e di quello per le impronte digitali.
