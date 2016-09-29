Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

BlackBerry, smartphone addio: la fine di un’epoca

Redazione Avatar

di Redazione

29/09/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L’addio agli smartphone da parte della gloriosa BlackBerry, segna la fine di un’epoca.

La Mobility Solutions è in caduta libera. I risultati finanziari del secondo trimestre 2016 sono inclementi. Nonostante il passaggio di BlackBerry da OS 10 ad Android, le perdite non si sono arrestate. Per questo il CEO John Chen è stato costretto ad annunciare che l’azienda canadese non produrrà più smartphone. L’eventuale realizzazione dei prossimi dispositivi sarà affidata a partner esterni. E pensare che i BlackBerry sono stati i primi smartphone ad affermarsi su scala internazionale. BlackBerry nasce come Research In Motion (RIM) a Waterloo in Ontario, Canada. E 'stata fondata da Mike Lazaridis e Douglas Fregin nel 1984. Poi Fregin va via (2007) e nel 1992 entra Jim Balsillie. RIM con il BlackBerry, fu il primo a lanciare sul mercato telefoni con funzioni multimediali. A partire dal BlackBerry Pearl 8100, infatti, nei telefoni apparve la fotocamera, per esempio. Poi arrivarono le serie Curve 8300 e Bold 9000 e gli utenti BlackBerry a livello mondiale aumentarono a macchia d’olio. Solo negli Stati Uniti, nell’autunno del 2010 gli utenti BlackBerry raggiunsero il ragguardevole numero di 21 milioni. Il nome dell'azienda è rimasto Research In Motion fino al 30 gennaio 2013, giorno in cui ci fu il lancio del lancio del BlackBerry 10. Dea allora l’azienda è meglio conosciuta come BlackBerry Limited. Con l’arrivo dell’iPhone di Apple, di Android, e di altri concorrenti agguerriti, per l’azienda canadese iniziò una parabola discendente di cui oggi si registra il triste epilogo. Tra giugno e agosto 2016, BlackBerry ha registrato perdite nette per 372 milioni di dollari e un fatturato complessivo di 334 milioni di dollari. La divisione Mobility Solutions ha perso altri 8 milioni di dollari, che vanno sommati ai tanti milioni persi negli ultimi sette anni. Decisamente troppo. Uscire dal mercato degli smartphone era inevitabile. Da domani BlackBerry investirà nello sviluppo di software e servizi. Il marchio BlackBerry resterà nel mercato grazie alle partnership che costruiranno i suoi telefoni. Il primo partner è BB Merah Putih, che commercializzerà smartphone per il mercato indonesiano.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Privacy Facebook e WhatsApp basta violazione

Articolo Successivo

Galaxy S8, nel futuro di Samsung un display idrorepellente

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022