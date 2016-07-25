Home Grafica Foto trasformate in opere d'arte su iOS e Android grazie a Prisma

di Redazione 25/07/2016

Per tutti gli amanti dei selfie e della fotografia è arrivata una nuova applicazione chiamata Prisma, attualmente disponibile anche per gli smartphone con sistema operativo Android, dopo una breve esclusiva iOS. Prisma riesce a trasformare le foto in quadri, o meglio, in vere e proprie opere d'arte, utilizzando le tecniche dei più grandi artisti mai esistiti nella storia, da Munk a Picasso, così come ornamenti e modelli conosciuti in tutto il mondo. "Grazie ad una combinazione di reti neurali e intelligenza artificiale, Prisma consente di trasformare i momenti memorabili in arte senza tempo" affermano gli sviluppatori dell'applicazione. Prisma è sostanzialmente un'applicazione in grado di trasformare un selfie qualsiasi in un bellissimo dipinto. Non è certo la prima applicazione ad offrire queste opzioni di editing, ci sono tante applicazioni simili, ma Prisma è particolarmente apprezzata per la numerosa quantità di stili artistici tra cui scegliere. Inoltre, dopo aver trasformato la propria foto in un dipinto, l'applicazione consente di condividere il risultato in pochi step con i principali social network. Prisma è disponibile in versione stabile per dispositivi iOS, scaricabile gratuitamente da AppStore, mentre per i device con sistema operativo Android non è ancora disponibile la versione beta sul Play Store, ma è comunque possibile scaricare l'app dal sito ufficiale prisma-ai.com. L'applicazione sarà presumibilmente disponibile sul Play Store quando sarà rilasciata la versione finale di Prisma. Inoltre gli sviluppatori stanno lavorando ad un importante aggiornamento che permetterà di applicare stili artistici anche ai video.

