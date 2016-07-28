Home Hardware Cinema 3D senza occhiali grazie a un prototipo del MIT

di Redazione 28/07/2016

Guardare un film in 3D al cinema senza l'uso degli appositi occhiali, sembra fantascienza, ma presto sarà possibile grazie alla tecnologia messa a punto all'Istituto di Tecnologia del Massachusetts (Mit), un prototipo chiamato Cinema 3D che consente di vedere le immagine tridimensionali focalizzate sulle singole poltrone grazie a delle speciali configurazioni di lenti e specchi, che verrà presentato in questi giorni alla conferenza di computer grafica di Anaheim, in California. Vedere un film in 3D consente allo spettatore di sentirsi quasi all'interno del film, ma il suo grande limite è quello di dover usare speciali occhiali, spesso fastidiosi, una scomodità che ha ridimensionato molto il boom commerciale di questa tecnologia e il sogno a cui si sta lavorando da anni è quello di creare il 3D senza l'uso degli occhiali. I piccoli display hanno già raggiunto quest'obiettivo, ma per gli schermi più grandi è stata finora una sfida impossibile. I televisori più innovativi ad esempio, sono in grado di inviare immagini differenti a ciascun occhio grazie a speciali lenti sullo schermo, creando così la profondità e a migliorare l'effetto con sistemi che riconoscono la posizione dello spettatore, calibrando continuamente le lenti. Una tecnologia purtroppo costosa e che obbliga lo spettatore a rimanere il più fermo possibile sul proprio divano di casa. Partendo dallo stesso principio i ricercatori americani hanno però ora sviluppato l'idea per le sale cinema, dove sì ci sono più persone ma gli spettatori sono anche molto più fermi, quindi lo speciale schermo avrebbe la capacità di proiettare immagini 3D focalizzate esattamente verso le singole poltrone. Al momento ci sono molte difficoltà tecniche, ma gli scienziati pensano di riuscire a superarle in un futuro non molto lontano.

