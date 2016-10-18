Home News Enel, impianto eolico da 300 MW negli Stati Uniti

di Redazione 18/10/2016

Impianto eolico Enel da 300 MW negli Stati Uniti. Quando ci muoviamo e andiamo all'estero lo facciamo per bene, e di solito lo facciamo meglio di quando stiamo in Italia. Ad esempio Enel Green Power North America Spa, controllata da Enel S.p.a., ha cominciato a costruire un grande parco eolico, Rock Creek, nel Missouri, precisamente nella Contea Atchison. Quando l'impianto sarà pienamente operativo, svilupperà a pieno regime 1.250 Gwh l'anno, il che non è poco. Pressapoco corrisponde al consumo di centomila famiglie americane. Col progetto è evitata l'immissione nell'atmosfera di quasi un milione di tonnellate di Co2 ogni anno. Anche questo è un segnale importante delle politiche ecologiste e ambientaliste portate avanti dal Presidente Obama. L'investimento complessivo previsto da parte di Enel è di circa 500 milioni di dollari. Rafael Gonzalez, responsabile per il Nord America di Enel Green Power, afferma: “L'avvio della costruzione di un altro impianto eolico negli Stati Uniti, rafforza e fortifica la crescita degli investimenti nel mercato americano”. "Enel è felice di contribuire allo sviluppo dell'impianto eolico in Missouri e di costruire e gestire il progetto eolico che favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro e porterà importanti benefici economici alla comunità locale”.

