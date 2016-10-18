Home Hardware Nuovo Acer Chromebook 15, bello e possibile

Nuovo Acer Chromebook 15, bello e possibile

di Redazione 18/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il nuovo Acer Chromebook 15 è bello da vedere e possibile da acquistare: costa solo 199 dollari. Acer ha annunciato il suo nuovo Acer Chromebook 15, nome in codice CB3-532-C47C, un dispositivo di tutto rispetto e con qualche neo. Il Chromebook 15 di Acer esteticamente si presenta molto bene. Ha un display HD di 15,6 pollici (pixel 1366 x 768) che utilizza la tecnologia ComfyView per eliminare bagliori e riflessi. Pesa solo 1,95 chilogrammi (4.3 libbre). Dentro si nasconde un processore Intel Celeron N3060 dual-core da 1,6 GHz che può raggiungere una frequenza massima di 2,48 GHz grazie alla Intel Burst Technology. Al processore si accompagnano una GPU Intel HD Graphics 400 e ben 2 GB di SDRAM (LPDDR3). Per lo spazio d’archiviazione sono disponibili solo 16 GB che si possono espandere con una scheda di memoria. In più è possibile ottenere ben 100 GB su Google Drive per due anni. L’Acer Chromebook 15 si presenta bene anche dal punto di vista multimediale. C’è una webcam HD, il supporto al Bluetooth 4.2 e al Wi-Fi 802.11ac. Inoltre sono previste 2 porte USB 3.0, un’uscita HDMI, l’ingresso per l’alimentazione e una porta audio da 3.5 mm per i nostalgici delle periferiche audio di una volta. Le casse stereo sono integrate e occupano un po’ di spazio sulla tastiera. La batteria è da 3’950 mAh e garantisce oltre 12 ore di autonomia. Un neo è rappresentato dalla mancanza del touch screen che, con visto le app che propone il Google Play Store, potrebbe rappresentare un problema.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp