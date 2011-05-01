Loading...

01/05/2011

Dropbox è un software multipiattaforma che offre un servizio di hosting e sincronizzazione automatica di file tramite web.
La versione gratuita permette l'hosting fino a 2 GB estendibili fino a 10 GB in totale (si guadagnano 250 MB per ogni nuova persona invitata che si registri al sito e installi il software sul proprio computer); versioni a pagamento permettono di aumentare lo spazio fino a 50 GB e 100 GB e di guadagnarne altro invitando nuove persone ad utilizzare il servizio.

